توضيح من الناطق باسم القائد العام بشأن الانباء عن اختفاء مواطن امريكي

2022/12/15 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبدالله، اليوم الخميس، توضيحا بشأن اختفاء مواطن امريكي في العراق.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن اختفاء مواطن أمريكي في وسط أو جنوب العراق بظروف غامضة، يعمل صحفيّاً"، مؤكدا أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

ودعا "وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

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