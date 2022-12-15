السوداني يزور وزارة الدفاع ويعقد اجتماعاً مع قادتها وكوادرها المتقدمة

2022/12/15 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

زار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مقر وزارة الدفاع للقاء عدد من القيادات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى زيارة إلى مقر وزارة الدفاع، واجتمع فور وصوله بالقادة والآمرين والملاكات المسؤولة في الوزارة، يتقدمهم وزير الدفاع ثابت محمد سعيد".

وأضاف البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة استمع لإيجاز عن سير العمليات ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية والميدانية ضمن نطاق عمل الوزارة ومسؤولياتها".

واستذكر السوداني في كلمة له أمام القيادات والملاكات المتقدمة بحسب البيان "شهداء العراق خصوصا ونحن نعيش أيام الذكرى الخامسة للانتصار على داعش الإرهابي، وتعلق الأمن والاستقرار المتحقق اليوم، بالتضحيات الجسام التي قدمها أولئك الأبطال".

ووجه القائد العام بـ"معالجة جملة من الملاحظات عن مسار عمل الوزارة، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة بشأنها، على أن يتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم إنجازه من هذه الإجراءات".

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد عرض الخطط الأمنية ضمن البرنامج الحكومي ومسارات تنفيذها، وإعادة الانتشار للقطعات العسكرية في المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية".

وشدد السوداني بحسب البيان على "أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، في معركة خاضها شعبنا بكل أطيافه ضد الارهاب، وأهمية استدامة ما تحقق لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق".

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