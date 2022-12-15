القضاء يُعيد تريليونًا و158مليونًا إلى خزينة الدولة

2022/12/15 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و١٥٨ مليون دينار بعد تحقيقات اجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية.واكدت المحكمة، بحسب وثيقة وردت لوكالة إيرث نيوز، ان “المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية”.

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