2022/12/15 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، ضم المقرب لبوتين، فلاديمير بوتانين، وعائلته إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

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