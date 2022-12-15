محافظ بابل يكشف عن خطة المشاريع للعام 2023

2022/12/15 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ بابل وسام أصلان، اليوم الخميس، عن خطة المحافظة للعام 2023، فيما أشار إلى حاجة المحافظة من التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع.

وقال أصلان، للوكالة الرسمية إن “محافظة بابل مشخصة لدى وزارة التخطيط وكل الوزارات القطاعية بأنها من المحافظات التي سجلت تراجعاً ملحوظاً في الخدمات، وهذا التصنيف موجود بالأرقام العملية وليست افتراضية”.

وأضاف، أن “المحافظة شهدت نقلة نوعية بالمشاريع من خلال خطة الأمن الغذائي، وذهبنا باتجاه المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة لفئة واسعة من المجتمع، ضمن قطاعات خدمية مهمة”.

وتابع “توجهنا لتأسيس وحدة معالجة في جنوب بابل وأخرى في شمال بابل، أضافة إلى التأسيس لمشروع مجاري شبكات صرف صحي ومياه أمطار وإكساء وأرصفة لأحد أحياء بابل في مركز المدينة، فضلاً عن وجود مشروعين تخص الطرق، وتحتاج لمبالغ كبيرة وهي مشاريع استراتيجية ذات نوعية عالية”.

وشدد على “أهمية مراعاة الحرمان والنقص في الخدمات خلال موازنة عام 2023، حتى تكون هناك عدالة مجتمعية بتوزيع الأموال على المحافظات، حيث جرت العادة أن تحدد الموازنة حسب النسب السكانية الوزنية”، مشيراً إلى أن “خطة المحافظة خلال موازنة 2023 هو إكمال ما بدأناه بخطة الأمن الغذائي، ومتوجهين نحو المشاريع الستراتيجية، لتقديم خدمات متكاملة لمعظم مناطقنا، ونؤسس لمشاريع تأسيسية لمستقبل المحافظة”.

ولفت إلى أن “المحافظة بحاجة إلى ما يقرب من 3 ترليونات و600 مليار دينار لتمويل المشاريع، وهي معدة للتنفيذ”، مستدركاً بالقول: “ننتظر ما تخصص الحكومة من أموال للمحافظة خلال موازنة 2023”.

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