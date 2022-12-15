السوداني يشدد على أهمية توثيق الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة

2022/12/15 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، زيارة إلى مقر وزارة الدفاع.

واجتمع السوداني فور وصوله بحسب بيان لمكتبه الاعلامي بالقادة والآمرين والملاكات المسؤولة في الوزارة، يتقدمهم السيد وزير الدفاع.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لإيجاز عن سير العمليات ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية والميدانية ضمن نطاق عمل الوزارة ومسؤولياتها.

واستذكر في كلمة له أمام القيادات والملاكات المتقدمة، شهداء العراق خصوصا ونحن نعيش أيام الذكرى الخامسة للانتصار على داعش الإرهابي، وتعلق الأمن والاستقرار المتحقق اليوم، بالتضحيات الجسام التي قدمها أولئك الأبطال.

ووجه القائد العام بمعالجة جملة من الملاحظات عن مسار عمل الوزارة، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة بشأنها، على أن يتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم إنجازه من هذه الإجراءات.

وشهد الاجتماع عرض الخطط الأمنية ضمن البرنامج الحكومي ومسارات تنفيذها، وإعادة الانتشار للقطعات العسكرية في المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية.

وشدد السوداني على أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، في معركة خاضها شعبنا بكل أطيافه ضد الارهاب، وأهمية استدامة ما تحقق لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق.

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