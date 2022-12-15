2022/12/15 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية(وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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