2022/12/15 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الخميس، القبض على 23 اجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في نينوى.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 23 اجنبياً مخالفاً للقانون في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 23 اجنبياً مخالفاً للقانون في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 23 اجنبياً مخالفاً للقانون في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).