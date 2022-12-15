السوداني يزور الدفاع ويصدر توجيهاً

2022/12/15 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، في معركة خاضها شعبنا بكل أطيافه ضد الإرهاب.

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