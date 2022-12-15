ناطق عسكري يكشف حقيقة اختفاء أمريكي في العراق

2022/12/15 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، اختفاء أمريكي بظروف غامضة في العراق.

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