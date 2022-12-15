بريطانيا تبدي استعدادها لدعم العراق في مجالات المياه والطاقة والتغيير المناخي 

2022/12/15 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير البيئة نزار ئاميدي مع السفير البريطاني مارك برايسون، الخميس، مساندة بريطانيا للحكومة العراقية في تحسين الواقع البيئي ومنها ملف معالجة تأثيرات التغيرات المناخيَّة وإزالة الألغام.

وأكد وزير البيئة، بحسب بيان للوزارة، أن "توجه الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات عدة إضافة إلى تطبيق خطة التكيف الوطنية ومضاعفة الجهد التوعوي في مُواجهة تداعيات التغيّر المناخيّ عبر شراكات إقليمية ودولية"، داعياً بريطانيا إلى "ضرورة مساندة العراق في تنفيذ المشاريع البيئية والاهتمام بدعم ملف إزالة الألغام".

من جانبه، أكد السفير البريطاني، "استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجالات عديدة منها ملف المياه والطاقة والتغيير المناخي والالغام"، مشيراً إلى "استمرار التواصل بين الجانبين لخلق آليات للعمل المُشترَك في كافة المجالات".

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