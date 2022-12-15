القضاء يعيد أكثر من ترليون دينار إلى خزينة الدولة 

2022/12/15 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الخميس، إعادة تريليون و158 مليار دينار بعد تحقيقات في مخالفات بمحفظة التقاعد الاستثمارية.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قررت إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و158 مليار دينار بعد تحقيقات أجريت في المخالفات الحاصلة بمحفظة التقاعد الاستثمارية.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أن "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية".

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