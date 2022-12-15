2022/12/15 | 20:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في البر الرئيسي السفلي في وقت سابق من هذا الخريف، قال أحد المحللين إن سوق البنزين في حالة استقرار، وقد نشهد أيضًا انخفاضًا آخر مع بداية العام الجديد.يبدو أن أسواق النفط الخام بشكل عام توازن بين الركود الذي يلوح في الأفق مع استئناف الصين.نشهد صدور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بانخفاض أسعار البنزين في بريتش كولومبيا مع اقتراب العام الجديد شبكة القيقب الدولية.

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