2022/12/15 | 20:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).