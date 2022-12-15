كركوك تباشر باستلام الذرة الصفراء خلال يومين وتحدد مواقع التسليم

2022/12/15 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية زراعة كركوك، اليوم الأربعاء، فتح باب استلام محصول الذرة الصفراء خلال اليومين المقبلين، وفيما حددت مواقع التسليم، قدرت حجم الإنتاج للموسم الحالي.

وقال مدير زراعة كركوك زهير علي حسين للوكالة الرسمية إن “زراعة كركوك ستباشر خلال اليومين المقبلين باستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين في المحافظة والمقدر بـ 776 طنا” لافتا، أن “المديرية كانت بانتظار وصول التعليمات بعد قرار مجلس الوزراء تخصيص أموال لشراء المحصول بموازنة 2023”.وأضاف، أن “مواقع استلام المحصول ستكون في قاعدة مطاري الضباع و المالحة في المحافظة لعدم وجود مواقع كافية لاستلام الكمية المذكورة”، مشيرا إلى تضرر محصول الكثير من الفلاحين بسبب موجة الأمطار التي شهدتها كركوك خلال الأسبوعين الماضيين .وأصدر مجلس الوزراء في السادس من كانون الثاني الجاري قراراً بتضمين موازنة عام 2023 مبلغا قدره 250 مليار دينار، لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء للموسم الحالي 2022، على أن يتضمن قانون الموازنة المذكور نصا يتحول بموجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته (70%) للخزينة العامة، و(30%) لكل من شركتي وزارة الزراعة (مابين النهرين للبذور- العراقية لإنتاج البذور).

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