2022/12/15 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان “وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة” .

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