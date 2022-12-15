روسيا هددت بتدميرها إذا وصلت أوكرانيا.. هل تغير صواريخ باتريوت الأمريكية مسار الحرب؟

2022/12/15 | 20:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة كشف شبكة CNN، الثلاثاء، عن وضع الإدارة الأمريكية اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” إلى أوكرانيا، تقول الحكومة الأوكرانية التي ضغطت بشدة منذ أشهر إنها بحاجة ماسة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي هذه، نظرًا للقصف الروسي المستمر الذي يستهدف البنية التحتية في البلاد، لا سيما شبكة الكهرباء، الأمر الذي وضع حياة ملايين الأوكرانيين في أنحاء البلاد على المحك، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

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