تحالف الأنبار يدعو إلى الوقوف بوجه مخططات تقسيم العراق

2022/12/15 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

دعا القيادي في تحالف الأنبار طه عبد الغني، اليوم الخميس، القوى السياسية والشعب العراقي إلى الوقوف بوجه "مخططات تقسيم العراق"، على حد تعبيره.

وقال عبد الغني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "إحدى السيناريوهات التي تعمل على إعداده بعض القوى الإقليمية خلال الفترة المقبلة هي إطلاق تظاهرات حزبية الغاية منها إرباك المشهد السياسي والأمني وإشاعة الفوضى للذهاب إلى تقسيم وأقلمة العراق لذلك يجب على شباب العراق ان لا يكونوا أدوات بيد هذه القوى السياسية او بعض السفارات التي للعراق ان يستقر".

وأضاف، أن "التظاهرات التي تقام على اساس المطالب المشروعة وتحقيق العدالة والتقدم فهذه مرحب بها، أما إذا كانت التظاهرات تمثل أجندات خارجية الغاية منها تقسيم البلاد فيجب على الدولة الحذر منها والوقوف بوجهها".

وتابع عبد الغني، أن "شباب العراق لديهم الوعي الكافي لإدارك هذه المخططات وعدم تكرار ما حصل في العام 2019 و2020 إذ إن الذي كسب المغانم نتيجة تلك التظاهرات احزاب سياسية تسلقت على اكتاف المتظاهرين وصادرت نتائج التظاهرات لتحقيق مغانم سياسية".

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