مصدر: الشركات المنافسة على صفقة آليات التنظيف في البصرة تابعة لشركة

2022/12/15 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن جميع الشركات التي دخلت منافسة صفقة آليات التنظيف "المشبوهة" التي كشفت عنها وكالة "بغداد اليوم" هي تابعة لشركة المحيط الكويتية، لصاحبها رئيس مجلس الأمة الكويتية احمد السعدون، وفقا للمصدر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك أموالاً وكومشنات وعوملات دفعتها شركة المحيط الكويتية لشركات دخلت بالأتفاق معها في منافسة وصفها المصدر بالوهمية".

وأضاف المصدر أن "القائمين على شركة المحيط يدعون تبعيتها لرئيس مجلس الأمة الكويتية احمد السعدون، حيث قاموا بتقديم وعود باعطاء اقامات وتسهيلات في دولة الكويت للعديد من الشخصيات الرسمية والمعنية بموضوع تجهيز الآليات".

وكشفت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) عن تعاقد ديوان محافظة البصرة مع شركة كويتية عائدة لرجل اعمال عراقي لشراء الوجبة الأولى من اليات تنظيف لبلدية البصرة بأسعار "مهولة".

وجاء في الوثائق التي منحت المناقصة لشركة شركة المحيط للتجارة العامة والمقاولات، ان التعاقد تم بشراء الآيات بمبلغ يصل الى اكثر من 66 مليار دينار عراقي، اي يصل سعر الية نقل النفايات الى 700 مليون دينار والية الجرافة تصل الى مليار دينار، الامر الذي يعد مبالغة كبيرة في الأسعار.

وتبين الوثائق ايضاً ما يثبت ان الشركة مسجلة بالكويت لكنها عائدة لشخص عراقي تعاقدت معه حكومة البصرة لإتمام صفقة اليات التنظيف .

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