التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية

2022/12/15 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية،الخميس، عن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة .

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