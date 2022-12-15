شاهد بالفيديو.. فضيحة في مطار بغداد.. وفاجعة تهز العراق بأغرب حادثة | الحصاد الإخباري

2022/12/15 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KCpz0Zsc0m8

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