2022/12/15 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، افتتاح عشر عيادات مسائية في المناطق المحرومة من بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تفتتح 10 عيادات مسائية بالمناطق النائية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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