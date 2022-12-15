التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية ونصف السنة للمراحل كافة

2022/12/15 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة.

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