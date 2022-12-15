2022/12/15 | 21:22 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب آخر تقرير من Rentals.ca سجلت تورونتو وفانكوفر أغلى الزيادات في أسعار الإيجار بنسبة 24.3% و 23.7% مقارنة بالعام الماضي، على التوالي.حافظت تورونتو على مكانها كأغلى سوق إيجارات في كندا، بينما ارتفع متوسط الإيجار في جميع أنحاء البلاد بنسبة 12 في المائة عن العام الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 2024 دولارًا.بلغ متوسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: تورونتو وفانكوفر تسجلان أغلى الزيادات في أسعار الإيجار في كندا Qayqab.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: تورونتو وفانكوفر تسجلان أغلى الزيادات في أسعار الإيجار في كندا) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: تورونتو وفانكوفر تسجلان أغلى الزيادات في أسعار الإيجار في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).