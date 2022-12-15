مكتب السوداني: الارتفاع بسعر الدولار أمر مؤقت



مكتب السوداني: الارتفاع بسعر الدولار أمر مؤقت
2022/12/15 | 21:29 - المصدر: المورد نيوز
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