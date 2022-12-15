2022/12/15 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السوداني: الارتفاع بسعر صرف الدولار مؤقت ونعمل على معالجته المركز الخبري الوطني.

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