2022/12/15 | 21:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، الخميس، 15 كانون...

ظهرت المقالة قوباد طالباني يتحدى أربيل بالكشف الآني عن جميع الواردات غير النفطية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يتحدى أربيل بالكشف الآني عن جميع الواردات غير النفطية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يتحدى أربيل بالكشف الآني عن جميع الواردات غير النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).