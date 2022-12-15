تويتر تعلق حسابًا تعقب طائرة إيلون ماسك الخاصة رغم تعهده بحرية التعبير

2022/12/15 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت منصة "تويتر" حسابا يتتبع مسار الطائرة الخاصة لمالك شركة "تويتر" إيلون ماسك، رغم تعهد الأخير الشهر الماضي بترك الحساب في إطار "التزامه بحرية التعبير".

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