الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

2022/12/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي ومبدأ المشتريات المشتركة للغاز، وأجّلتاجتماع وزراء الطاقة حتى الـ19 من ديسمبر.

وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي للطاقة: "رحبت القمة بالتقدم المحرز ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء في 19 ديسمبر من العمل على مقترحات لزيادة التضامن من خلال تنسيق أفضل لمشتريات الغاز، لا سيما من خلال منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة(الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للغاز المشترك)، وتبادل الغاز عبر الحدود (بين دول الاتحاد الأوروبي) وإنشاء معايير موثوقة لأسعارالغاز".

وأعلنت شركة غازبروم في وقت سابق أن استخراج الغاز من منشآت التخزين الأوروبية وصل في يوم 13 ديسمبر إلى مستويات قياسية غيرمسبوقة تاريخيا.

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