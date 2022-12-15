بايدن يدعو الاتحاد الإفريقي رسميا للانضمام إلى مجموعة الـ20

2022/12/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوة رسمية للاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة الـ20.

وقال بايدن خلال جلسة القمة الأمريكية الإفريقية" أدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة الـ 20 كعضو دائم".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستخصص 55 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدة إفريقيا.

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