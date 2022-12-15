2022/12/15 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس، بان ايران قدمت تقرير مهم عن ما اسماه النقاط الحمراء على الحدود مع العراق الى بغداد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)،ان" اكثر من وفد عراقي زار طهران خلال الاسابيع الماضية بالاضافة الى وصول وفود مماثلة من ايران الى بغداد تناولت بشكل مباشر ملف امن الحدود بين البلدين خاصة وان السلطات الايرانية في حالة قلق من ان يؤدي ضعف مسك الحدود في تسرب الاسلحة وبعض ما تصفهم بالمتطرفين الى مدنها الحدودية"

واضاف المصدر،ان" ايران قدمت بالفعل تقرير مهم حدد النقاط الحمراء التي اثارت قلقها على الحدود مع العراق"،داعية الى "ضرورة مسكها بشكل اكبر لمنع اي حالاات تسلل لو تهريب الاضافة الى انها دعت السلطات في بغداد الى تقديم اي معلومات عن اي حالات تهريب تحصل من اجل زيادة اليات المسك الامني"

واشار، الى ان" بغداد ستعزز امن الحدود بشكل مضاعف في 13 نقطة مع ايران ضمن حدود اقليم كردستان ومناطق اخرى في ديالى والجنوب لكن اغلبها ضمن حدود الاقليم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن تقرير مهم بشان الحدود العراقية - الايرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن تقرير مهم بشان الحدود العراقية - الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).