2022/12/15 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_gYYe-QLMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | الكشف عن قاتل متظاهري الناصرية | اخبار التاسعة 2022/12/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عاجل | الكشف عن قاتل متظاهري الناصرية | اخبار التاسعة 2022/12/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).