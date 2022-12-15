2022/12/15 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vCZ2lU83loQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عدي عواد: الاولوية هي للاوائل وحملة الشهادات غير المعينيين في الوزارات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عدي عواد: الاولوية هي للاوائل وحملة الشهادات غير المعينيين في الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).