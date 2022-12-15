“أمر مؤقت”.. مكتب رئيس الوزراء يوضح بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار

2022/12/15 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي..وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الحكومة تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار […]

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مكتب رئيس الوزراء يوضح بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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