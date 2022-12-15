حراك تركماني لكشف “الجرائم الصامتة” في ديالى

2022/12/15 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي التركماني رؤوف اوغلو، الخميس، عن حراك لكشف ما اسمها الجرائم الصامتة في ديالى.

وقال اوغلو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المئات من التركمان في مناطق عدة من ديالى خاصة مدن وقرى حوض حمرين تعرضوا الى عمليات قتل وخطف بالاضافة الى تهجير واسع من قبل التنظيمات الارهابية بعد 2003 وبعض القرى جرفت بالكامل خاصة قرب ناحية السعدية”.

واضاف، انه “للاسف لم يجر توثيق الجرائم البشعة بحق التركمان الذين يشكلون القومية الثالثة في ديالى”، مشيرا الى “بدء حراك يقوده ناشطون وساسة مستقلون من اجل تسليط الاضواء على الجرائم الصامتة بحق التركمان “.

واشار الى ان “اعداد التركمان تقلصت بشكل كبير في ديالى بسبب الاستهداف المتكرر لمناطقهم طيلة السنوات الماضية”، لافتا الى “ضرورة ايضاح الحقائق للراي العام حيال ما تعرضوا له من قمع وقتل وبشط على يد التنظيمات الارهابية”.

وينتشر التركمان في العديد من مناطق ديالى خاصة مدن حوض حمرين ومنها السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة وخانقين.

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