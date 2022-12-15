2022/12/15 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء، اليوم الخميس، بأن نسختين “نادرتين” من رواية عمرها تجاوز الأربعة قرون، تم بيعهما بمبلغ تجاوز النصف مليون دولار.وذكرت الوكالة الفرنسية أن”كتابين فريدين من راوية “دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمبلغ خيالي..



بيع نسختين “نادرتين” لرواية تجاوز عمرها أربعة قرون المركز الخبري الوطني.

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