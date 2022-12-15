2022/12/15 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس ، الأسماء المقبولة بالتعيينات بصفة عقود لـ6 اختصاصات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لـ 6 اختصاصات..



محافظة بغداد تعلن الأسماء المقبولة بالتعيينات بصفة عقود المركز الخبري الوطني.

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