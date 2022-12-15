2022/12/15 | 22:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pxrqApsuZ2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح صحية عن تركيب الأظافر الصناعية وطرق ازالتها | كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نصائح صحية عن تركيب الأظافر الصناعية وطرق ازالتها | كهرمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).