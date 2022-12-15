2022/12/15 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mbPBrPUxyxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشكلة كبيرة بين المالكي والسوداني بسبب تسليم المخابرات والاجهزة الأمنية للفصائل | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشكلة كبيرة بين المالكي والسوداني بسبب تسليم المخابرات والاجهزة الأمنية للفصائل | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).