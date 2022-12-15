2022/12/15 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KJ3NpwwrUnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يعيد أكثر من تريليون لخزينة الدولة | د. محمد الربيعي - رئيس مؤسسة النهرين للشفافية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القضاء يعيد أكثر من تريليون لخزينة الدولة | د. محمد الربيعي - رئيس مؤسسة النهرين للشفافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).