أين وصلت نسبة انجاز معلب الميناء في البصرة؟

2022/12/15 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شركة أنوار سرى، المنفذة لملعب الميناء الأولمبي في البصرة، اليوم الخميس، وصول نسب الإنجاز في الملعب الى97%، مبينة انها بدأت التشغيل التجريبي للشاشات وأجهزة الصوت والإضاءة وغيرها.

وقال مدير الشركة علي عبد الله عويز لـ(بغداد اليوم) إن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ووزير الشباب اللذين زارا الملعب اليوم طلبا منا إكمال عمليات التنظيف بالملعب لان بعض الأعمال إلى الآن لازالت موجودة، وعليه فبقت لدينا لمسات أخيرة لتجهيز الملعب لمباراة الافتتاح الودية التي قال إن لديه معلومة أن موعد الافتتاح سيكون في 26 من الشهر الجاري وعليه إن كان هذا الموعد رسميا فقبل هذا اليوم سيكون الملعب جاهزا للمباراة".

وأعلن النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار في وقت سابق، عن تحديد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم 30 من كانون الأول الجاري موعداً لإقامة المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام شقيقه الكويتي في إفتتاح ملعب الميناء الأولمبي استعداداً لبطولة خليجي ٢٥، وذلك في تصريح لـ(بغداد اليوم).

هذا ووقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى لكأس الخليج رفقة عمان والسعودية واليمن وسيخوض أولى مبارياته في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل من ضيفه الأحمر العماني.

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