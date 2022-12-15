2022/12/15 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

نجح المزارع الأنباري محمد حسين، بجهود ذاتية بزراعة أعداد من فسائل النخيل النادرة سريعة النمو وغزيرة الإنتاج، بطرق حديثة ومتطورة.

ويقول المزارع محمد حسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إنني "أنتج نخيلاً نادراً من خلال التكثيف النسيجي الذي يتمتع بمقاومة الظروف الجوية وسرعة النمو وغزارة الإنتاج بإصنافه المتنوعة مثل المكتوم والبرحي المغربي وأنواع أخرى".

ويضيف حسين وهو من أهالي الفلوجة، أن "ما ينتجه من الفسيل النسيجي يؤخذ من قلب النخيل النادر والثمين والتي تحمل تموراً جيدة، وتدخل كل فسيلة بمرحلة تكثيف في مختبرات خاصة وتنتج 3000 فسيلة ولذلك سمي بالنسيجي"، مبيناً أنه "خلال سنة ونصف تنتج النخلة ثلاثة أضعاف النخلة العادية".

وتابع، أنني "أسعى إلى تعميم تجربتي في عموم مدن العراق من خلال تعريف المزارعين بخطوات غرس الفسائل والاهتمام بها وإعادة ثروة النخيل إلى سابق عهدها، وشرح التجربة التي تبدأ بحواضن خاصة ملائمة لجميع الظروف".

ونوه، بأن "زراعة النخيل بأنواعه المختلفة في مدن محافظة الانبار ستسهم في مواجهة التصحر، فضلاً عن تعزيز الموارد الاقتصادية في المحافظة من خلال تصدير التمور"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بجهود ذاتية.. مزارع ينتج نخيلاً نادراً من خلال التكثيف النسيجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بجهود ذاتية.. مزارع ينتج نخيلاً نادراً من خلال التكثيف النسيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).