الكونغرس: إدارة بايدن خذلت

2022/12/15 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الكونغرس الأمريكي، نيته اطلاق تحقيق بالانسحاب الأمريكي "الفوضوي" من أفغانستان والظروف التي قادت اليه ووقعت خلاله، معلنا بان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خذلت مئة الف أفغاني، عملوا مع الولايات المتحدة خلال فترة احتلالها للبلاد.

وذكرت صحيفة ذا نيو ريببلك الامريكية، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "التحقيق سيشمل شخصيات مسؤولة في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، بالإضافة إلى الرئيس نفسه، للبحث في الأسباب التي قالت الى الانسحاب الذي وصفوه بــ "الفوضوي"، وتخليهم عن مئة الف أفغاني تركوا لمصيرهم امام طالبان.

وأعلن الكونغرس ومن خلال عضوه مايكل مكول: "سيتحق الجنود الأمريكيين، الشعب الافغاني والشركاء الإقليميين معرفة الأسباب التي دعت الإدارة الامريكية الى انسحابها الفوضوي، وما تلاه من سقوط الدولة الأفغانية وعودة تنظيم طالبان لحكم البلاد"، متوعدا باطلاق التحقيق مطلع العام المقبل 2023.

ويأتي اعلان الكونغرس بعد ضجة اثارتها صحيفة ذا واشنطن اكسامنر من خلال تقرير نشرته امس، كشفت خلاله عن تجاهل الولايات المتحدة لطلبات اللجوء من الأفغان الذي عملوا مع القوات الامريكية والحكومة الأفغانية خلال فترة احتلالها البلاد والذين بات الكثير منهم تحت الخطر بحسب وصفها.

يشار الى ان الصحافة الامريكية ومنذ الشهر الماضي، تتناول مضامين راي حول ضرورة سحب القوات الامريكية من العراق، الامر الذي قالت الصحيفة ان موقف الكونغرس قد يكون محاولة لمنع تكراره في العراق، والحفاظ على ما تبقى من النفوذ الأمريكي في المنطقة.

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