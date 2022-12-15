2022/12/15 | 23:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة عسكرية تقتحم نفقاً لـ"داعش" في الموصل وتستولي على أعتدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/15 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة عسكرية تقتحم نفقاً لـ"داعش" في الموصل وتستولي على أعتدة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة عسكرية تقتحم نفقاً لـ"داعش" في الموصل وتستولي على أعتدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).