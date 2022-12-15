الانبار.. استمرار انخفاض مناسيب الفرات وتحذير من نفاد الخزين

2022/12/15 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة رائد مظهر المحمدي، الخميس، بانخفاض مناسيب نهر الفرات، محذرا من الاعتماد على استخدام المخزون المائي في بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي.

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الواردات المائية القادمة من تركيا وسوريا الى قضاء القائم غربي الانبار ومنها الى المحافظات الاخرى قليلة ولا تسد حاجة المحافظة والمحافظات الاخرى”.

وأضاف، أن “وزارة الموارد المائية تستخدم المخزون الميت في بحيرة الثرثار وسد حديثة لتغذية نهر دجلة والفرات”.

وأوضح أن “كميات مياه الامطار غذت الوديات والبحيرات ولم تصل الى مناطق الخزن المائي، وما زلنا نعتمد على الخزين المائي في تلبية الاحتياجات من بحيرة الثرثار”، مؤكدا أن “كميات مياه الامطار لم تحدث تغيرات جوهرية في ارتفاع مناسيب نهر الفرات “.

وحذر من “الاستمرار في استخدام المخزون المائي في بحيرة الثرثار للسنة الرابعة على التوالي”، مبينا ان “مناسيب نهر الفرات انخفضت بشكل مقلق جراء تلاعب تركيا بالحصص المائية المقررة للعراق ناهيك ايضا من وجود تجاوزات على نهر الفرات من قبل المزارعين واصحاب المعامل”.

واشار الى أن “وزارة الموارد المائية تدرس الاحتمالات كافة لإجراء عمليات تقنين لتوفير مياه الشرب للمواطنين”.

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