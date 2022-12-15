سميسم: سعر الدولار لن يرجع الى سابق عهده

2022/12/15 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

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شددت عضو هيئة الأوراق المالية سابقا

سلامة سميسم، اليوم الخميس، على ان سعر

صرف الدولار لن يرجع الى سابق عهده لان

العراق ملزم لخمس سنوات بموجب الورقة

البيضاء.





وقالت سميسم في حديث لبرنامج "بعد

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