القضاء يعيد تريليونا و١٥٨ مليار الى خزينة الدولة

2022/12/15 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا

النزاهة إعادة مبلغ قدره تريليون واحد

و١٥٨ مليون دينار بعد تحقيقات اجريت في

المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد

الاستثمارية.

بيان لمجلس القضاء الأعلى نقل عن

المحك

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