أميركا تجهز أول قاعدة لها بالرقة بعد انسحابها قبل 3 سنوات

2022/12/15 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية تتحضر للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، وذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة قبل أكثر من 3 سنوات إبان عملية “نبع السلام” التركية في العام 2019.وكان تواجد القوات الأميركية في الرقة يقتصر مؤخراً على مركز واحد للاستخبارات (سي.أي.إيه)، […]

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