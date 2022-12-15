بعد الخسارة أمام المغرب.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال و3 أسماء لخلافته

2022/12/15 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرض منتخب البلد الأوروبي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام المغرب، السبت الماضي، في مباراة استبعد فيها المدرب هداف البرتغال التاريخي كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية.

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