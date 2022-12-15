2022/12/15 | 23:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b2hLI1X9s68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موظفو العقود في جامعة سامراء يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موظفو العقود في جامعة سامراء يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).